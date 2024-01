Elezioni europee 2024 | destra in vantaggio in 9 paesi | ipotesi coalizione più vicina | Il PPE potrebbe ottenere 173 seggi su 720 24%

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La strada sembra ormai tracciata. Stando ai primi sondaggi, il prossimo Parlamento europeo virerà a. A dirlo sono i numeri: in 9, le destre nazionali sono in testa mentre in altri nove arriveranno secondi o terzi. Questo sicuramente inciderà sulla prossima legislazione Ue in alcuni sett