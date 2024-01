Elezioni comunali | disco verde per il terzo mandato Ecco chi può correre in Umbria

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Perugia, 25 gennaio 2024 - Via libera del Consiglio dei ministri, alper i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Secondo quando previsto dal provvedimento, infatti, nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare almentre nei comuni al di sotto dei 5mila abitanti viene completamente eliminato il limite. Si tratta di regole che avranno un impatto immediato anche in, dove a giugno è in arrivo una tornata elettorale che andrà a rinnovare sindaci e consigli. Mai municipi interessati dal provvedimento ministeriale (in ordine di grandezza): Magione, Gualdo Tadino, Amelia, San Giustino, Deruta, Spello, Trevi, Città della Pieve, Torgiano, Passignano, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra, Montefalco e Panicale. ...

Nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato. Nel "cuore verde" sono 15: Magione, Gualdo Tadino, Amelia, San Giustino, Deruta, Spello, Trevi, Città della Pieve, Torgiano, ...Quando si vota per le elezioni europee, regionali e amministrative nel 2024 ... Sono 14 i Comuni in provincia di Ravenna chiamati a eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale: ...Manca solo l'investitura ufficiale, mentre sotto traccia il lavoro per tessere la tela ed arrivare a trovare i giusti equilibri per costruire la lista è in pieno svolgimento.