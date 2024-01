Elezioni Comunali 2024 | dove si vota nelle Marche e chi può correre per il terzo mandato

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ancona, 25 gennaio– È arrivato il via libera all’election day. Il decreto legge del Consiglio dei ministri fissa leeuropee per l’8 e il 9 giugno con la possibilità di accorpare le amministrative e le regionali. Il decretoapre anche alper i sindaci dei comuni tra 5 mila e 15 mila abitanti. Invece, sotto i 5mila viene eliminato il limite. Per le, dunque, sono 148 i Comuni che andranno al voto: più della metà dei 225 totali. Provincia per provincia, scopriamo in quali Municipi i sindaci potrannoper ile la lista completa dei Comuni al voto nella prossima primavera. Una ...

No limite mandati sindaci fino 5mila abitanti, 3 fino 15mila (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - "Abbiamo adottato un decreto legge, che prevede di fatto l'accorpamento delle prossime ...Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si torna alle urne anche in provincia di Foggia: per rinnovare i Consigli comunali ed eleggere i sindaci dei comuni al voto. In quelle stesse date, in concomitanza ...Decade il limite di mandato per i sindaci dei comuni sotto i 5mila abitanti, si alza da due a tre mandati quello dei primi cittadini dei comuni con popolazione tra i 5mila e i 15mila ...