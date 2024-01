Elegen e GSK firmano un accordo di collaborazione e di licenza per sviluppare ulteriormente la tecnologia produttiva del DNA privo di cellule di Elegen

Leggi su seriea24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lapluriennale consente a GSK di utilizzare ladel DNA sinteticodimessa a punto da. L’mette a disposizione difino a 35 milioni di dollari in supporto finanziario e di sviluppo a breve termine e in commissioni, oltre alle vendite di ENFINIA ™ DNA e a un potenziale investimento di capitale inda parte di GSK. SAN CARLOS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–, un leader nell’innovazionedel DNA, oggi ha annunciato undicon GSK (LSE/NYSE: GSK) per consentire il suo ...