Election day per Amministrative e Europee Ok anche al ‘ddl beneficenza’ | il commento di Ferragni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per un "day" che si terrà l'8 e il 9 giugno, una mossa che accorpa le elezionie, in alcuni casi, regionali. Questa decisione nasce con l'obiettivo di aumentare la partecipazione e semplificare il processo elettorale. Come spiegato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, questa iniziativa è accompagnata da importanti modifiche, tra cui un aumento del compenso per gli addetti ai seggi.Con 3701 comuni chiamati alle urne, il secondo fine settimana di giugno vedrà quasi 17 milioni di votanti esprimere la propria volontà. Tra questi, 27 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi di regione - Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza - si uniranno al coro di voci che determineranno il futuro politico di queste aree. Un'attenzione particolare è ...