Egitto | Ashour tenta una capriola in allenamento | ricovero e trauma cranico | “Ero tra la vita e la morte”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ancora una notizia curiosa dalla Coppa d’Africa, anche se i risvolti in questo caso sarebbero concretamente potuti essere drammatici. Emam, centrocampista dell’, non giocherà gli ottavi di finale contro il Congo, questo perché ha riportato unin seguito a una follia compiuta in, quando ha provato unaacrobatica con avmento, senza alcun motivo, come riporta il Daily Mail. L’esercizio aerobico non è riuscito al meglio e il giocatore è stato trasportato in ospedale e ricoverato dopo la caduta. L’ha diramato una nota: “Il giocatore si è infortunato alla testa durante l’con la nazionale. E’ stato subito curato dallo staff medico della nazionale guidata da Mohamed Abu ...

