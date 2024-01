Editoria | Piccolotti Avs | ‘mozione a difesa della libertà d?informazione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen (Adnkronos) – “Tanti indizi fanno una prova, in Italia sembra che ci sia da parte del governo Meloni un preciso disegno: tacitare le voci critiche. Hanno iniziato dalla televisione pubblica, con un?occupazione mai vista prima di oggi e il monopolio di ogni poltrona disponibile in campo culturale”. Lo dice Elisabetta, deputata dell?Alleanza Verdi Sinistra.“C?è poi un metodico lavoro di intimidazione, fatto di querele temerarie di ministri ai giornalisti, tra cui spicca quellastessa Presidente del Consiglio contro Saviano -prosegue-. L?emendamento Costa è solo l?ultima tassello di questo mosaico, un ulteriore messaggio di depotenziamentofunzionestampa come controllore del potere. Per non parlare dei microfoni strappati dalle mani di giovani giornalisti da parte di ministri ...