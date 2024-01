Echo | ecco in che modo la serie ha preparato l' arrivo di Bullseye in Daredevil | Born Again

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La conferma del ritorno dinella prossimaMarvel poteva essere intuita grazie a un indizio contenuto inLa prima stagione diha visto il ritorno diin scena, ma dopo la conferma del ritorno di, a un occhio più attento, potrebbe anche aver spianato la strada all'acerrimo nemico del Diavolo di Hell's Kitchen inè la primacon l'etichetta Marvel Spotlight. La sinossi recita: "è la nuovaMarvel Studios in cui Maya Lopez (Alaqua Cox) deve lottare per riconnettersi con le sue radici native americane, bilanciando al contempo le aspirazioni legate a una vita di crimine come successore della brutale eredità di Wilson ...

Marvel lancia una nuova etichetta, Spotlight , per garantire agli spettatori che ciò che stanno per vedere può essere goduto singolarmente, senza ... (movieplayer)

Echo: ecco come la serie Marvel apre la strada a Daredevil Born Again Oltre a Alaqua Cox nei panni della protagonista principale, D'Onofrio in quelli di Kingpin e Charlie Cox in quelli di Daredevil, ...