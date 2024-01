Echeverri ha scelto la Premier | UFFICIALE il suo passaggio al Manchester City

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Claudioè stato uno dei giovani più corteggiati degli ultimi due anni ma ora il suo nome, almeno per le prossime sessioni...

Daniel Brizuela, ex direttore dell’area scout del River Plate, è lo scopritore di Claudio Echeverri, trequartista argentino classe 2006 pronto a fare il suo approdo in Europa alla fine di questa ...Daniel Brizuela ha parlato del talentuoso calciatore argentino che approderà in Europa la prossima estate: 'E' un misto fra Messi e Maradona'.