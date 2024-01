E4Shield volume 2

Leggi su butac

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il 27 giugno 2022 su BUTAC pubblicavamo un articolo che trattava la stessa tematica di oggi, questa scatoletta tecnologica che, secondo i produttori, dovrebbe inattivare il virus (del COVID-19, of course). A giugno 2022 ne avevano parlato tutte le testate italiane, davvero tutte, con toni entusiastici. Tra dicembre e oggi se è di nuovo parlato tanto, ad esempio sul Sole 24 Ore il 7 dicembre veniva riportato un video dal titolo:, la nuova tecnologia che neutralizza i virus nell’aria Nel 2022, prima di noi, già la nostra amica Sylvie Coyaud era stata critica riguardo al tanto spazio che veniva dedicato a questo prodotto sui giornali italiani, spiegando, in maniera abbastanza chiara, perché era meglio mantenere un atteggiamento scettico sulle affermazioni che venivano fatte sul suo funzionamento. Atteggiamento che andrebbe mantenuto tutt’ora, a nostro avviso. È ...