“È nato” Romina Carrisi mamma | che nome strano | come si chiama il nipotino di Al Bano e Romina

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un bel fiocco azzurro pere Stefano Rastelli: èil loro primogenito. Un altroper AlPower, che poche ore fa sono dunque diventati di nuovo nonni. La coppia si è conosciuta due anni fa durante il programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, per cui entrambi hanno lavorato e da allora sono inseparabili. E adesso anche genitori di un maschietto. Nessun post o foto sui social però del nuovo arrivato, il lieto annuncio è arrivato a mezzo stampa. Forse la neoe il neo papà vogliono viversi questo momento in completa intimità, al riparo dal clamore mediatico. Per questo la bella notizia è stata data con un comunicato pubblicato su AdnKronos. Il piccolo, venuto alla ...