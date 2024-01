E’ morto Stefano Longobardi | storico gonfaloniere di Montemurlo

(Di giovedì 25 gennaio 2024)(Prato), 25 gennaio 2024 – È scomparso stamattina all’età di 63 annidel Gruppoe del Comune dida otto anni lottava contro una brutta malattia che ne aveva ridotto la mobilità, lui che era sempre in prima fila ad aprire le sfilate del Corteggiodicon la sua forza e il suo bel sorriso. Insieme alla moglie Franca, aveva frequentato per oltre dieci anni le attività del Gruppo, accompagnando gli amministratori del Comune durante le visite istituzionali e i gemellaggi, come quello a Bovino.abitava a Oste, dove per tanti anni aveva gestito il ...

Nessun segno evidente di percosse, ma il corpo in avanzato stato di decomposizione non ha consentito un’analisi completa. Bisognerà attendere i ... (ilcorrieredellacitta)

Montemurlo (Prato), 25 gennaio 2024 – È scomparso stamattina all’età di 63 anni Stefano Longobardi, storico gonfaloniere del Gruppo storico e del Comune di Montemurlo. Stefano da otto anni lottava con ...Mostre, performance, progetti pensati per le scuole e programmi tv. Ecco gli appuntamenti in Italia per non dimenticare ...LENDINARA - Se n’è andato a 48 anni stroncato da un malore che lo ha colto in casa, strappandolo alla moglie e al figlio in tenera età. Si è spenta tragicamente la ...