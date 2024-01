È morto il re del velluto che vestì modelle e politici da Cossiga a Sgarbi 

Leggi su milleunadonna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Èstamattina nella sua casa di Orani (Nuoro) il re delsardo, Paolo Modolo. Lo stilista è deceduto all'alba a 77 anni per un male incurabile. Le sue condizioni sono precipitate un paio di mesi fa, ma fino ad allora aveva continuato ad andare in bottega e a svolgere il suo lavoro di sarto. Con il suo atelier nel cuore del paese barbaricino, Paolo Modolo ha valorizzato la tradizione dell'abito del pastore sardo che ha saputo far apprezzare da una clientela raffinata non solo isolana e italiana ma anche internazionale. Sfilò a Londra, Milano e Tokiopersonaggi importanti come Francescoe l'artista Costantino Nivola e, con le sue collezioni, sfilò a Londra, Milano e Tokio. Eseguiva su misura capi di alta sartoria in tessuti pregiati come il, il fustagno e l'orbace. Tutta ...