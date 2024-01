“È finita qui” Beatrice drastica al Grande Fratello | Vittorio scioccato | “Perché l’ho fatto con lei…”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Momento della verità altra. Nella giornata di giovedì 25 gennaio c’è stato un nuovo confronto tra i due concorrenti e le parole di lei hanno un po’ scombussolato il ragazzo. La Luzzi è parsa decisamente molto più fredda del solito e ha subitocapire al coinquilino di essere rimasta male, a causa di un suo comportamento. Inizialmente lui è sembrato essere abbastanza spaesato, infatti nel corso di questa conversazione nella casa delha detto auna frase emblematica. Lei non avrebbe perdonato nella maniera più assoluta l’atteggiamento del giovane gieffino, che ha provato comunque a farla ragionare e a cercare di capiresia così ...

Uno studio di WeFix.it, piattaforma di prenotazione per le riparazioni, traccia l’identikit dei più maldestri (i maschi fra i 35 e i 44 anni) e la ... (repubblica)

“È fantastico essere qui a Roma con voi. Quando da bambino guardavo “La storia infinita” non mi sarei mai aspettato che un giorno avrei parlato a ... (secoloditalia)

CRONACA DI ROMA – Una Lite tra coinquilini finita a coltellate . E’ successo ieri a Roma in via Giulio Campagnola, nei pressi della stazione della ... (romadailynews)

«Terminerò la mia attività nel 2026 ma voglio concedermi un giro d’onore con vari progetti e suonare ancora mille giorni». Lo ha annuncia to oggi ... (thesocialpost)

L’ex presidente si impone con il 54,5% dei voti, contro il 43,2 dell’ex governatrice della Carolina del Sud, intenzionata a non mollare ...Nathaly Caldonazzo - in un’intervista recente - ha raccontato il drammatico incidente che dal 2018 ha ancora ripercussioni sulla sua condizione fisica.Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...