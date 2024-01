È cambiato il carattere predefinito di Word | ora è Aptos Come cambiarlo se non ti piace

Esce oggi in sala il film di Biggio e Mandelli con gli stessi personaggi, le stesse dinamiche e le stesse gag di 15 anni fa. E un tipo di umorismo che in Italia nessun altro riesce a fare ...Come tutti ben sappiamo, all’interno del Grande Fratello le dinamiche sono molto importanti e in continua evoluzione. Proprio per questa ...Viviana, sorella di Alessia Pifferi, ha dato un suo parere circa l'indagine scattata nei confronti delle due psicologhe ...