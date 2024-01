E alla fine un maschio andò agli Oscar per Barbie

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen –della fiera sarà Ken ad andareserata degli, mentreresterà in panchina: l’attore statunitense Ryan Gosling ha infatti ricevuto la nomination (candidatura) come miglior attore non protagonista per il film dell’acclamatissima Greta Gerwig, la regista femminista che come Margot Robbie nel ruolo della “bambola” è stata lasciata a casa dall’Academy. A quanto pare non basta essere una delle donne più belle del pianeta per ricevere una nomination, il che dovrebbe far esultare le femministe, che invece hanno sicuramente rosicato. Glisnobbano Margot Robbie e Greta Gerwig Dal canto suo Ryan Gosling ha subito messo le mani avanti: si è detto “orgoglioso” per la nomination a migliore attore non protagonista, ma pieno di rabbia per lo ...