Dynamite 24 01 2024 Sfidanti agguerriti

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Una puntata che si prospetta scoppiettante data la preview con un main event fra veterani che sarà tutto da vedere. Ma direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Samoa Joe fa il suo ingresso e dice di essere pronto ad altre sfide. Lui è pronto ma gli altri lo devono essere perché faranno la stessa fine di HOOK. Quest’ultimo si presenta e riconosce la sconfitta di 7 giorni fa, Joe però non vuole sentire altro e lo manda via. Penta El Zero Miedo(w/Alex Abrahantes) vs “Hangman” Adam Page (4 / 5) Opener intenso e di qualità, Page vuole fare capire le sue intenzioni ed è chiaro a tutti che punti a Samoa e al titolo. Ma Penta lo sappiamo, non è avversario facile e mette in difficoltà il cowboy che prima di vincere vede bene due ...