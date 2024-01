Duetti e cover Sanremo 2024 | le canzoni dei Big ed i cantanti che si esibiranno sul palco

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La serata deie lediè tra le più attese della kermesse musicale in partenza dal prossimo 6 febbraio, ecco le ultimissime indiscrezioni.Big esulPaolo Giordano su IlGiornale ha fatto il punto della situazione svelando qualivedremo sulscenico... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In queste ore sono stati rivelati i possibili duetti della serata cover di Sanremo 2024 : ecco chi potrebbe salire sul palco con i Big L'articolo ... (novella2000)

Quali saranno i duetti del Festival di Sanremo 2024 ? Ancora non c'è nulla di ufficiale, ma sembra che qualche indiscrezione sia trapelata. D'altro ... (quotidiano)

Tanti gli ospiti già annunciati e le informazioni ufficializzate dal direttore artistico, ma in queste ore sono state pubblicate alcune indiscrezioni circa i possibili artisti presenti nella serata ...Mentre l’attesa per il Festival di Sanremo 2024 cresce, emergono le prime indiscrezioni sui possibili duetti della serata cover. Mancano meno di due settimane dall’inizio della 74esima edizione della ...Sanremo – Il gioco delle coppie, quando di mezzo ci sono i duetti in programma nella serata delle cover al Festival di Sanremo, diventa ancora più divertente. La fantasia vola libera e, proprio quando ...