Due incidenti sull’Asse Mediano a distanza di poche ore | morto un giovane

Castelli Romani, 6 feriti in codice rosso a causa di due gravi incidenti all’altezza della Nettunense : strada chiusa per due ore. Paura e scontri ... (ilcorrieredellacitta)

(LaPresse) – Due uomini, di 46 e 20 anni, sono morti in un incidente stradale, avvenuto ieri sera in Via Fosso dell’Osa 334, nella zona di Giardini di Corcolle, sulla Prenestina. È il nono incidente ...Sarebbero tredici, infatti, gli esemplari persi in seguito ad incidenti. Tra gli scontri più catastrofici ... nel quartiere di Gulistan-e-Johar, meno di due minuti dopo il decollo dall'aeroporto ...In particolare, dei 3 incidenti mortali che si sono verificati nel 2023, sono stati due quelli in cui si è verificata anche la fuga e l’omissione di soccorso. Sono stati 25 gli incidenti stradali ...