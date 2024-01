Droni e gps per l’allevamento | il bestiame si controlla da remoto

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Può la tecnologia giocare un ruolo nello sviluppo di uno dei mestieri più antichi di sempre come la cura del? La risposta ce la dà l’ultimo progetto della ricercatrice dell’ateneo fiorentino Chiara Aquilani, che ha ottenuto un milione di euro di finanziamento per guidare gli allevatori verso il futuro. Come? Geo localizzando mucche, pecore e capre usandoe tecnologia satellitare. Ma anche capendo lo stato di salute delbasandosi su rilevazioni del movimento grazie a un gps. E ancora, spostando la mandria usando solo dei segnali acustici emessi da un moderno collare, o capire la quantità di cibo disponibile in un pascolo tramite un sistema che indichi quanta erba sia ancora disponibile. Tutti questi strumenti saranno racchiusi in una singola applicazione, che sarà poi a disposizione ...