Droni | Cimic e cyber L’Esercito 4 0 prende forma

L'uso dei droni permetterà di acquisire immagini e informazioni sul ... Come cornice per entrambi, quella del Cimic, che rappresenta un polo di eccellenza nella cooperazione civile e militare. Questo ...Questi droni non sono solo strumenti di ricognizione ... In questo contesto, il Multinational Cimic Group/Reggimento Cimic rappresenta un elemento chiave, essendo un polo di eccellenza nella ...Il 3° Supporto Targeting “Bondone” e il 9° Reparto Sicurezza Cibernetica “Rombo” sono dei veri laboratori di tecnologia e di formazione del personale ...