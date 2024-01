Dragon Trainer | ecco tutti i personaggi e gli attori che li interpreteranno nel live-action

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo la prima occhiata al protagonista, nuove aggiunte al cast delDopo averci mostrato il protagonista sul set, Universal ha annunciato i nuovi ingressi nel cast di, remake indel classico dell'animazione prodotto dalla DreamWorks Animation del 2010. Il tre volte candidato all'Oscar Marc Platt (La La Land, Bridge of Spies, Trial Of The Chicago 7) produrrà il film per la sua Marc Platt Productions, con sede alla Universal, insieme ad Adam Siegel, presidente della Marc Platt Productions. Il film arriverà nelle sale il 13 giugno 2025. Scopriamo il cast diJulian Dennison (Y2K, Deadpool 2), Gabriel Howell (Nightsleeper, Bodies), Bronwyn James (Wicked, Masters of the …