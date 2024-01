Dopo tanto tempo | Schlein segna un punto contro Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La premier e la segretaria del Pd hanno avuto un botta e risposta sulla Sanità durante il question time di ieri a Montecitorio. "è stata efficace nella dialettica ravvicinata con Giorgiasui temi della Sanità", commenta Claudio Cerasa ospite di Non Stop News su Rtl 102.5. "L'ha incalzata spiegandole che il governo non può rimproverare sempre i governi del passato.moltola leader del Pdunsu una questione fondamentale, non solo per i progressisti: la centraltà della nostra sanità. Manca sempre in questi dibattiti un elemento importante che è la tecnologia, l'innovazione e l'efficienza. Si parla sempre di soldi e non di intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Si guarda un po' troppo al passato e poco al futuro".