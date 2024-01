Dopo la carne coltivata | l' Europa apre alle tecniche genomiche per la modifica del Dna delle piante

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Forse, e dico forse, anche in Italia, fra qualche tempo, sarà possibile consumare prodotti agricoli ottenutindo su misura il Dna dicoltivate, invece che ricavati da mutanti figli di un bombardamento radioattivo che produceva danni a caso sul genoma dei loro progenitori (è il casovarietà di frumento maggiormente coltivate in Italia, il Creso e quelle da essa ottenute) oppure dmanipolazioni genetiche di aziende estere (come l’amatissimo pomodoro IGP di Pachino e le varietà correlate, le cui qualità sono dovute al cambiamento di due geni operato da un’azienda genetica israeliana negli anni ’80). Nonostante, infatti, la forsennata opposizione dei soliti noti, come Greenpeace, e anche grazie alla lettera firmata da 37 premi Nobel e da oltre 1500 scienziati e ricercatori di tutta ...