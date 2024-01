Dopo il Covid è rischio virus Nipah | scatta l’allarme | “Impreparati per una nuova pandemia”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilnon fa più paura come qualche anno fa, considerato che le sue attuali varianti ancora colpiscono in termini di contagio, ma con una mortalità ridotta ai livelli di quella registrata durante le normali influenze. Non bisogna però abbassare la guardia, visto che nuovi, come ad esempio il, potrebbero diffondersi a breve, o già lo stanno facendo. È questolanciato dall’International Pandemic Preparedness Secretariat, nel suo terzo report annuale denominato ‘Missione dei 100 giorni’.Leggi anche:, la Cina sperimenta una variante mortale al 100%,degli scienziati: “Studio terribile” Meno di tre anni fa, durante il G7 di Carbis Bay, gli esperti hanno proposto un piano anti pandemie da mettere in atto attraverso test diagnostici rapidi, terapia ...