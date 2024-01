Domeniche bestiali – Il calciatore espulso è anche il responsabile delle caldaie La vendetta? Niente doccia per l’arbitro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il calcio è una lingua universale. Già, ma può capitare che in quella Babele che sono lesi incasini un po’ tutto e come sempre si faccia confusione. Tra bar, campi e ospedali lingue e dialetti possono creare effetti anomali (e animali) che dovrebbero essere mitigati da una bella birra, se non ci fosse l’inflazione a impedirlo. E se poi dopo una giornata tra fango e freddo si anela unacalda tonificante meglio perdere ogni speranza: il calcio è lingua universale ma se non si usano le parole giuste con gli addetti ai campi si tornerà a casa infreddoliti, sporchi e puzzolenti. LA SANITA’ DEL NORD Il governo è impegnato con l’autonomia differenziata e con la definizione dei Lep, i Livelli Essenziali di Prestazione: la qualità dell’offerta di servizi deve essere alla pari da Sondrio a Trapani. Ci vorranno tanti ...