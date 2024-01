Doig saluta il Verona | «Per sempre grato a squadra e città»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il saluto sui propri social (Instagram) dell’esterno del Sassuoloal: passato in questa sessione di calciomercato Tramite il proprio profilo Instagram, il nuovo esterno del Sassuolohato così il. «A unae a un club che mi hanno accolto a braccia aperte, sarò per. Grazie a tutti quelli dell’Hellasper un capitolo molto emozionante che mi ha insegnato tanto nel mio percorso calcistico. è stata una montagna russa ma che ricorderò per tutta la vita. grazie a tutti voi. Arrivederci e buona fortuna»

Nonostante la lotta per evitare la retrocessione sia apertissima, con 9 squadre raccolte in 10 punti, e di partite ne manchino ancora 18, il Verona ... (calcioweb.eu)

