Doc – Nelle tue mani 3 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi Doc –tue3, lastagioneserie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio di stasera, Andrea Fanti riesce a recuperare un altro ricordo che lo sconvolge, ma fa fatica a credere che possa corrispondere al vero. Così, prende un’importante decisione. Chiede a Enrico di sospendere la terapia. In reparto la situazione è caotica. Da una parte c’è Rita, una giovane donna che rifiuta la chemioterapia e poi c’è una paziente che la squadra di Andrea Fanti conosce molto bene. Nel secondo episodio...

Anche Giulia vuole togliersi un dubbio: è lei o no l'unica donna di Fanti dopo Agnese Doc riesca a risalire indietro nel tempo e a ...