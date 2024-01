Dl Energia | Zanella Avs | ‘devastante per ambiente e redditi | nostri odg per più tutele’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – ?Il decretosu cui il Governo ha chiesto un nuovo voto di fiducia è devastante per l?e la sostenibilità economica di famiglie e imprese. Questi gli ordini del giorno di noi di Avs per tamponare gli effetti perversi del provvedimento”. È quanto rende noto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana. Questi gli ordini del giorno Avs: “proroga del regime Iva al 5% per gas metano e teleriscaldamento, per tutelare il potere d?acquisto delle famiglie; no a nuovi costi a carico delle tariffe elettriche, con oneri coperti da rimodulazione del sistema fiscale; ridurre progressivamente i sussidi ambientalmente dannosi almeno del 10% annuo sino al completo annullamento al 2030”.E ancora: coinvolgere gli enti locali per l?individuazione delle aree demaniali marittime per ...