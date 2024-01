Divorzio Totti-Blasi | Ilary smentita da Cristiano Iovino | “Tra noi una frequentazione intima | lo dirò in tribunale”

Ilary Blasi e Francesco Totti, la saga continua. A pochi mesi dall'uscita del docufilm a puntate "Unica", in cui la conduttrice rivela il tradimento del marito e parla per la prima volta apertamente ...L’ultima udienza è andata in scena giusto mercoledì. Un altro appuntamento in aula per visionare i documenti nelle memorie difensive depositate dai legali di Francesco Totti e Ilary Blasi. In ballo ...– Il suo nome, Cristiano Iovino, era già comparso più di un anno fa su siti e riviste di gossip che si occupavano delle vicende di casa Totti-Blasi. Di lui parla, ma senza citarlo, la stessa Ilary nel ...