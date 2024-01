Diventi un belva? Sfogati pure | Cecchi Paone | Cecchi Paone sbotta dalla Merlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Chiara Ferragni ancora al centro della cronaca. Durante la puntata di Pomeriggio 5, Myrtatorna a parlare degli scandali che hanno travolto l'influencer. "È cambiato tutto in quest'ultimo periodo - premette nella puntata di mercoledì 24 gennaio su Canale 5 -. I follower possono diventare potenziali nemici, le procure indagano e l'impero trema". Poi la conduttrice passa la palla ai propri ospiti. Tra questi Alessandroche si rende protagonista di un botta e risposta con Davide Maggio. Quest'ultimo però lo ferma subito mettendolo in guardia che forse è meglio che non lo provochi perché potrebbe diventare unase esprimesse seriamente la sua opinione sul caso Chiara Ferragni. "Non mi stuzzicate sulla vicenda di Chiara Ferragni perché sono una ...

mettendo in guardia Alessandro Cecchi Paone che forse è meglio che non lo provochi perchè potrebbe diventare una belva se esprimesse seriamente la sua opinione sul caso Chiara Ferragni: “Non mi ...(ANSA) - FOGGIA, 20 GEN - Primi fiocchi di neve del 2024 e crollo delle temperature in provincia di Foggia. La neve è caduta in molti comuni del subappennino dauno, da Celle San Vito a Faeto, passando ...A cinque giorni dall'entrata in vigore a Bologna del limite di velocità dei 30 chilometri orari in centro, sono ancora tante le critiche tra gli abitanti. Il ministero dei Trasporti, guidato da Matteo ...