Disney+ fa cassa | Italia’s got talent in chiaro su Tv8

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il cast di Italia's got13 (Us) Esce dalla porta, rientra dalla finestra.gottorna su Tv8 con l’edizione realizzata per, che ha esordito in streaming lo scorso settembre. Il debutto è fissato per mercoledì 21 febbraio alle 21.30. La piattaforma, dunque, fae, magari, spera così di dar luce ad un’edizione caratterizzata da diverse novità passata quasi inosservata (qui la nostra recensione). Dal canto suo, senza accollarsi gli ingenti costi di produzione, Tv8 otterrà un prodotto che, in passato, ha dato soddisfazioni dal punto di vista degli ascolti e che praticamente può considerarsi in prima visione. In quanti l’avranno seguito in streaming? Al tavolo di questa edizione siedono Elettra Lamborghini e Khaby Lame, che affiancano i veterani Mara Maionchi e Frank ...