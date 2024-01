Dignitas curae | ecco il manifesto che rimette il paziente al centro della cura

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Per la sanità del futuro “occorre un modello che non si limiti are la patologia, ma che si prendadelnella sua totalità; un modello centrato sul malato e non sulla malattia”. Sono queste le parole del ministroSalute Orazio Schillaci, che in occasionepresentazione del”, ha promesso di istituire “un tavolo di lavoro al ministero per ampliare l’applicazione del percorso unitario di”. DIGNITÀ, IL SUPPORTO DI PAPA FRANCESCO E DEL PRESIDENTE MATTARELLA IlFondazione, che vede il sostegno di papa ...