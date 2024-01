Diamanti | «Lautaro Martinez non deve permettere certe dichiarazioni»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alessandro, intervenuto telefonicamente questa mattina a Radio TV Serie A, ha commentato ledell’agente diriguardo il rinnovo di contratto con l’Inter. L’ex giocatore ha espresso la sua opinione. IL COMMENTO – Alessandrocommenta così ledell’agente diriguardo il rinnovo: «Non è colpa dell’agente, ma è colpa di chi lo fa parlare. Il mio agente conoscendomi non si sarebbe mai permesso di dire una cosa del genere.non mi ha mai fatto percepire che avesse un problema a restare all’Inter. Lui se va in una squadra come il PSG o Real Madrid non sarebbe sicuro di una maglia da titolare». Inter-News - Ultime notizie e ...

Tredici giorni a Inter-Juventus, il derby d’Italia che dirà tantissimo sulla corsa per vincere la Serie A. Stramaccioni, in collegamento con Radio TV Serie A, va già sul derby d’Italia del 4 febbraio.Attenzione Inter, c'è un problema in attacco. Come sottolinea anche oggi la Gazzetta dello Sport, Inzaghi si scopre con la coperta corta nel reparto offensivo, in cui dietro Thuram ...