Diagnostica | il casco che salva la vita

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arezzo, 25 gennaio 2024 – Una strumentazione che individua lesioni ed emorragie cerebrali, spontanee o da trauma, nella fase di primo soccorso permettendo al personale del 118 di valutare se il paziente è da trasportare immediatamente al DEA hub ospedaliero delle Scotte di Siena oppure da trasferire negli ospedali periferici. Si chiama Temnografia (TTC Diagnostic) e permette una prima valutazione capace di indirizzare i sanitari verso la struttura più adeguata accorciando i tempi per un eventuale intervento neurochirurgico. Lo studio in Asl Tse è cominciato in via sperimentale ad Arezzo dove l’impiego delè stato approvato dal Comitato etico aziendale. Adesso il Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Tse, guidato dal dr. Mauro Breggia, ha deciso di estendere questo studio per testare la nuova tecnologia anche a Grosseto e Siena. La tecnologia, ...