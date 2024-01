Derby con lo Spezia | un match | tanti motivi Contro D’Angelo per superare il passato

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quellalopuò essere la partita dell’anno, capace di svoltare la stagione del Pisa. La squadra di Aquilani arriva a questo appuntamento con quattro risultati utili consecutivi, pronta a fare il salto di qualità che è mancato fino a questo momento. I? Prima di tutto per la prima volta da quando l’era di Lucaè terminata, l’ex condottiero, oggi sulla panchina dei liguri, tornerà all’Arena Garibaldi da avversario. Vincere potrebbe significare lasciarsi alle spalle il, per guardare una volta per tutte al futuro. A tal proposito infatti è stato proprio Aquilani a parlare di come è cambiato il modo di fare calcio in nerazzurro. Una rivoluzione che, per attecchire, ha reso necessari mesi di sconfitte, sacrifici e scelte difficili. Un altro motivo è senza dubbio la ...