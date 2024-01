“Deportati dimenticati” | a Mapello una serata nel segno del ricordo della Shoah

(Di giovedì 25 gennaio 2024). Unaper fare memoria di eventi passati, storie di famiglia, ricordi custoditi con riserbo da generazioni. Gesti che meritano di essere tramandati, espressioni di un eroismo discreto: un caritatevole chinarsi a raccogliere parole e preghiere di genti condannate, in viaggio verso l’orrore e l’ingiustizia. Le storie di due persone comuni, Rocco Rizzinelli e Carolina Laffi, coniugi e complici, che durante l’occupazione nazifascista di Bergamo seppero fare la differenza, dando voce a centinaia dipolitici, vittime tra le vittime. Un ferroviere bresciano e una sarta mantovana, l’acciaio e il filo, il duro e freddo metallo che incontra la grazia e la morbidezza del ricamo: un connubio di intenti e di speranze in mezzo alla dilagante follia del tempo. Venerdì 26, alle 20.45, nella Sala Bertuletti ...

Spettacoli, proiezioni e tanto altro previsto per la giornata di sabato e non solo. Un solo obiettivo comune: non dimenticare ...L'assessore Negro: "L'intento della serata del 27 gennaio è coinvolgere sempre di più la città: dagli studenti delle scuole ma anche quelli della Banda Forzano" ...“Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ci obbliga ogni anno a guardare dentro l’abisso dell’umanità. Ricordiamo le vittime dell’Olocausto e l’orrore della Shoah, lo sterminio degli ebrei voluto dal naz ...