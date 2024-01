Dendoncker in Belgio lo chiamano Robocop Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024)inlo. Lo ricorda il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini., belga come Cyril e atteso come lui per l’impatto che potrebbe avere. Uno schermo, un mediano muscolare che darà spessore alla squadra soprattutto in fase difensiva. Il totem di 188 centimetri che, oltre alla sostanza nell’interdizione, aumenterà il peso specifico del gioco aereo.profilo internazionale Un profilo internazionale – con due Mondiali e un Europeo alle spalle – che in questa stagione con l’Aston Villa ha collezionato appena 8 presenze e 119 minuti in Premier, ma che secondo i piani sarà molto utile per personalità e capacità fisico-atletiche. In, tanto per rendere l’idea, lo. «Mi ...