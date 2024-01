Deloitte Football Money League 2024 | il Milan supera l’Inter

(Di giovedì 25 gennaio 2024) E’ arrivata la classifica delle squadre più ricche stilata dalla, il… La classifica dellaprende in considerazione i guadagni delle società di calcio durante la stagione 2022/2023, rispetto all’anno scorso c’è stato un aumento considerevole dei ricavi delle società europee. Tra queste da notare la scalata delche dal 16° posto della scorsa annata passa al 13° sfiorando i 400 milioni di euro. Infatti ben 4 club hanno raggiunto almeno gli 800 milioni di euro e i nomi non possono certo destare stupore. Infatti stiamo parlando di Real Madrid (831), ...

