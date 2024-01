De Luca contro l’autonomia differenziata | “Legge truffa Così si rompe l’Unità d’Italia” E annuncia il ricorso – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Io credo che dobbiamo fare un’operazione verità perché stanno mettendo in giro dati falsi per giustificare questa operazione di nuovo divario tra nord e sud”.il presidente della regione Campania, Vincenzo De, parlando del. “Ogni cittadino del sud riceve come spesa pubblica 5000 euro in meno rispetto a un cittadino del nord, per quanto riguarda i posti letto la Campania ne ha 1/4 rispetto alla Lombardia. Per quanto riguarda i dipendenti della sanità ogni 1000 abitanti noi abbiamo quasi la metà dei dipendenti dell’Emilia Romagna e della Lombardia”, spiega ancora De. “Questa idea che abbiamo il sud di parassiti che non spendono e il nord virtuoso è una grande frottola che dobbiamo smontare – prosegue il governatore – Dobbiamo dire che noi siamo i più interessati ...