DDL Ferragni | Mollicone | “Chi fa uso dei social e ha 24 milioni di followers è più di un media” VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Federico, deputato di FdI e presidente della Commissione Cultura, in esclusiva ai nostri microfoni sul ddlche sarà discusso in Cdm. “Chi fa uso deie ha più di 24diè più di un“. Lo ha detto in esclusiva a Notizie.com il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Cultura Federico, proprio nel giorno in cui il consiglio dei Ministri licenzia il disegno di legge che normerà tra le altre cose, come indicare la beneficenza pubblicizzata dagli influencer. Dopo il caso pandoro gate, il governo Meloni è corso ai ripari. Federicoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – Foto AnsaOnorevole, è il giorno del ddl, ...