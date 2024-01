Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Via libera deldeial disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni per gli influencer. Approvato inoltre il disegno di legge sullae il decreto sull’day. Nuovesule un importante provvedimento a sostegno di 14 milioni di. Questo il bilancio deldeiodierno i cui esiti sono stati illustrati poi in una conferenza stampa. Ddl influencer, multe fino a 50mila euro.risponde: sono contenta Multe fino a 50mila euro per la violazione delle nuove norme del cosiddetto ddlsulla trasparenza della commercializzazione dei prodotti i cui proventi vadano in beneficenza. Lo ha ...