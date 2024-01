Ddl beneficenza | Urso | “Porta più trasparenza e informazioni chiare”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ROMA – Il disegno di legge“risponde ai principi diche sempre hanno caratterizzato l’attività di governo e tende ad assicurare una informazione chiara e non ingannevole quando vengono commercializzati prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il provvedimento. Il ddl obbliga a rendere note “specifiche come l’importo complessivo destinato allao il suo valore percentuale sulle vendite”, ha spiegato, e prevede che l’Antitrust “possa sanzionare con sanzioni da 5 a 50mila euro e che il 50% del ricavato delle sanzioni sia devoluto a iniziative ...

Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl con norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza e con misure più stringenti per ... (tpi)

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per un " Election day" che si terrà l'8 e il 9 giugno, una mossa che accorpa le elezioni europee, ... (ilfogliettone)

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera per un " Election day" che si terrà l'8 e il 9 giugno, una mossa che accorpa le elezioni europee, ... (ilfogliettone)

Previste sanzioni per chi non adotta principi di trasparenza per iniziative commerciali legate alla charity. A vigilare sarà l'Antitrust Approvato ... (sbircialanotizia)

ROMA - Il disegno di legge beneficenza "risponde ai principi di trasparenza che sempre hanno caratterizzato l'attività di governo e tende ad assicurare ...Secondo l'influencer il testo che introduce multe da 5 a 50 mila euro per chi violerà le norme di trasparenza «riempie un vuoto». Per l'Unione Nazionale ...Cinque articoli in cui si fissano le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulla beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all'Autorità garante per il mercato e la concorrenza ...