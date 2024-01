Ddl beneficenza | stretta sulle sanzioni agli influenceer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Via libera del Consiglio dei ministri - secondo quanto si apprende - al disegno di legge sulla trasparenza nellacon regole estringenti anche per gli influencer. Ok anche al disegno di legge sulla cybersicurezza.

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli ... ()

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli ... (quotidiano)

Roma, 25 gen. (askanews) – Il disegno di legge beneficenza “risponde ai principi di trasparenza che sempre hanno caratterizzato l’attività di governo e tende ad assicurare una informazione chiara e no ...E’ terminato, dopo circa due ore e mezzo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. A quanto si apprende il Cdm ha approvato il ddl contenente norme finalizzate a rendere più trasparente la ...Via libera del Consiglio dei ministri - secondo quanto si apprende - al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer. Ok anche al dise ...