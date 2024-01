Danneggiamento bus a Napoli | fermate due persone

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024)bus. Nella loro disponibilità una pistola softair, un barattolo di 900 pallini e bombolette di anidride carbonica Dennaggiamento bus. La scorsa notte, la Polizia di Stato ha fermato un’autovettura Fiat Punto, con targa polacca, con duea bordo. I due sono ritenuti responsabili di oltre dieci danneggiamenti ai danni di autobus adibiti al trasporto pubblico. Le attività intraprese a seguito dei citati fatti delittuosi, avvenuti tutti tra il 23 e il 24 gennaio scorso, hanno consentito al personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale, di individuare l’autovettura rintracciata ieri sera dagli agenti in via Salvator Rosa con a bordo i due indagati. A seguito del controllo all’interno del veicolo, rinvenuta l’arma utilizzata per i raid, una pistola softair munita di caricatore rifornito di tre pallini da ...