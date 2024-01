Dal primato nell’antisismica dei capannoni al cambio di ragione sociale | nasce Seriana Spa

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dieci anni di crescita continua, a livello esponenziale, con una struttura di circa 90 operatori, un fatturato che supera i 12 milioni di Euro e oltre 800 interventi antisismici effettuati su strutture prefabbricate in calcestruzzo per l’industria e il terziario. È il percorso virtuoso registrato daEdilizia, azienda bergamasca fondata nel 2013, che proprio al termine dei suoi primi dieci anni di attività cambiae si trasforma inSpa. “È una nuova importante tappa della nostra storia aziendale. – spiega il direttore generale Michele Assolari –. Da un lato la trasformazione in società per azioni evidenzia la solidità della nostra impresa. Dall’altro, con ildi denominazionee l’introduzione del nuovo payoff “Seismic reinforcements”, abbiamo ...

L’ Inter deve vivere un’altra serata da seconda in classifica. La Juventus è tornata in vetta dopo aver battuto il Napoli, domani sera a San Siro ci ... (inter-news)

Lo scorso 10 dicembre, Solennità della Madonna di Loreto, dal 1920 Patrona degli Aviatori, ha avuto termine il Centenario di Fondazione dell’Aeronautica Militare nata il 28 marzo 1923. Si è trattato d ...Block Devils già al lavoro in vista di questo appuntamento, mentre la partenza per Bologna è prevista per domani. Colaci e Leon: "Vogliamo riportare il trofeo a Perugia" ...È il duello nei 200 metri a prendersi la copertina nel meeting infrasettimanale: un testa a testa che si risolve in favore della giovane sprinter Alice Pagliarini, al successo in 24”02 con un migliora ...