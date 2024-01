Dai calzolai ai sarti | ecco le app per trovare gli artigiani e i loro prodotti

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gennaio 2024 –e dove trovarli. In un mercato economico sempre meno regolamentato e dove vige la legge del più forte, essere piccoli è sempre più difficile. A dirlo sono i dati Inps, elaborati dall’ufficio studi della Cgia di Mestre, l’associazione die piccole imprese con base in Veneto: in poco più che dieci anni, tra il 2012 e il 2022, sono andate perse oltre 325 mila persone impegnate in lavori artigianali (-17,4%). Dai, ai, fino ad arrivare a chi lavora la pelle, chi opera nel settore della ceramica o dei tessuti. Un patrimonio di conoscenze andato letteralmente in fumo in un decennio, che rappresenta un danno non solo culturale, ma anche economico. Fare affari con gliSe glisono merce sempre più rara (oggi in ...