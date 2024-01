Dà in escandescenze sul bus e ferisce un altro passeggero

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha dato ine ferito, pare con un coltellino, un. L’uomo, che avrebbe problemi psichiatrici, è stato identificato dai carabinieri, intervenuti insieme ai soccorsi alla fermata dei pullman di via Milano, a Landriano, ieri poco dopo le 11. Una violenza accaduto sul mezzo di Autoguidovie del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale. L’intervento è stato richiesto per soccorrere il 38enne colpito con un’arma da taglio e sanguinante: l’ambulanza lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano, in condizioni non particolarmente gravi. La ferita è infatti risultata superficiale, inferta con una lama di piccole dimensioni. Ma non diminuisce né ridimensiona la gravità dell’episodio subìto da undel trasporto pubblico, servizio già altre volte risultato ...