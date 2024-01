Cybersicurezza | Cdm approva giro di vite su hacker

A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto dl election day, provvedimento che, tra le altre ...Tra 5 e 15mila abitanti si potrà essere eletti tre volte. Sui discutono in Cdm anche le norme per agevolare la missione in Mar Rosso (ANSA) ...Il Consiglio dei ministri in questo momento riunito a Palazzo Chigi sta discutendo - tra le altre cose - dello schema di disegno di legge sulle disposizioni in materia di reati informatici e di raffor ...