Curling | la Gran Bretagna vince l’oro a squadre miste a Gangwon 2024

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alle Olimpiadi Invernali Giovanili si è concluso il torneo diriservato alle. Si sono così assegnate le prime medaglie in questa disciplina nell’ambito della manifestazione multisportiva a cinque cerchi riservata alle promesse che saranno protagoniste nel prossimo futuro sul panorama internazionale. Laè salita sul gradino più alto del podio, battendo la Danimarca per 7-5 all’extra-end nell’atto conclusivo andato in scena sul ghiaccio di(Corea del Sud). Jacob Schmidt, Katrine Schmidt, Nikki Jensen ed Emilie Holtermann sono riusciti a recuperare i quattro punti che Logan Carson e compagni hanno messo a segno nel secondo end, marcando tre punti nei tre end successivi caratterizzati da una doppia rubata di mano. Nell’extra-end risolutivo hanno ...

L'Italia non è riuscita a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del torneo di curling per squadre miste nell'ambito delle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva a cinque cer ...Prosegue il torneo di curling a squadre miste nell'ambito delle Olimpiadi Invernali Giovanili, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Gangwon (Corea del Sud) e che mette in mostra quelli ...Arriva la prima sconfitta per l'Italia del curling ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili in corso a Gangwon. La formazione tricolore ha interrotto ...